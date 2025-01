Lanazione.it - Il flop delle colonnine di ricarica: "Serve ripararle e raddoppiarle"

Leggi su Lanazione.it

Raddoppiare il numeroper laauto elettriche e risolvere cosi un problema con cui devono fare i conti tanti residenti, costretti a spostarsi ad Allerona o a Porano perre la propria vettura. E’ il progetto avanzato dalla lista Proposta Civica e sostenuto da tutti i gruppi di opposizione. Sono anni che a Orvieto si parla del problemadiper le auto elettriche. Questo perché il territorio è fortemente carente di un’adeguata struttura dipubblica, con notevoli disagi sia per residenti che per i turisti. Proposta Civica ha presentato una mozione che impegni l’amministrazione ad un vero piano d’azione per almeno raddoppiare il numero di, utilizzare le tecnologie più recenti ed inserire tutto ciò nel nuovo piano dei parcheggi su cui la Giunta sta lavorando.