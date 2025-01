Gamberorosso.it - Il caffè di Courmayeur nato negli spazi del vecchio bar delle guide alpine

Ci sono tante cose che rendono speciale una vacanza in montagna durante l’inverno e che appagano tutti i sensi: lo scricchiolio della neve fresca sotto gli scarponi, l’incanto di un’alba rosa sulle vette, il profumo di larici e abeti durante una passeggiata tra i boschi, la carezza di un paio di guanti, il sapore genuino dei più tipici prodotti del territorio. Che gli ingredienti locali vadano rispettati, oltre che valorizzati, lo sanno bene al Croméyeuï Café di, ierifondato nel 1955 da Yvonne Revel, da fine dicembre 2024 preso in gestione da Federico Péaquin (e famiglia) con la compagna Benedetta Vago. «Abbiamo investito molto e con sensibilità nella ristrutturazione, rispettando l’essenza montana del luogo, e nella selezione dei prodotti per il nostro menù», raccontano Federico Péaquin e Benedetta Vago.