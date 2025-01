Leggioggi.it - Guida all’assicurazione per il furgone: protezione da danni catastrofali come alluvioni e grandine

Per i professionisti che lavorano con i van, avere una copertura assicurativa adeguata è essenziale non solo per rispettare le norme, ma anche per proteggere il proprio lavoro ed i propri beni. L’RC auto, obbligatoria per legge, garantisce una base diin caso dia terzi. Tuttavia, questa da sola potrebbe non essere sufficiente a coprire tutti i rischi legati all’utilizzo del mezzo per scopi professionali. Per tale ragione, prima di scegliere la migliore assicurazione per il tuobisogna considerare anche tutte le coperture aggiuntive, in particolar modo quella che tutela dai. Indice Che cosa è la polizza per iscegliere un’assicurazione contro iChe cosa è la polizza per i? La polizza per iè una garanzia studiata per tutelare daicausati da una vasta gamma di fenomeni atmosferici e geologici.