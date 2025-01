Movieplayer.it - Grande Fratello prolunga a maggio e Isola dei Famosi rinviata? I rumors dopo le parole di Alfonso Signorini

Le indiscrezioni su un possibilemento del reality show dimettono in dubbio la partenza della prossima edizione dell'dei. Durante la ventiquattresima puntata delha acceso il dibattito tra gli spettatori con un'inaspettata dichiarazione sulla durata del programma. Una frase che ha alimentato speculazioni sul possibilemento del reality fino a, nonostante gli ascolti poco entusiasmanti di questa stagione, e sul destino dell'dei. Un futuro incerto tra strategie e rinnovamenti Il reality, iniziato lo scorso 16 settembre e in onda da oltre 120 giorni, ha visto un calo di ascolti significativo, raggiungendo i minimi storici. Per ravvivare l'interesse del pubblico, gli autori hanno deciso di introdurre nuove dinamiche, tra cui il ripescaggio .