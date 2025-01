Ilrestodelcarlino.it - Fabio De Luigi al Cinepalace di Riccione per presentare in sala il suo ultimo film

Dee Valentina Lodovini arrivano a. I due attori presenteranno insieme al regista Alessandro Genovesi, ’10 giorni con i suoi’, il nuovo capitolo della saga che racconta le esilaranti avventure della famiglia Rovelli. Appuntamento venerdì alle 20.30 aldiil 24 gennaio con il sequel di ’10 giorni senza mamma’ e ’10 giorni con Babbo Natale’. Questa volta, la famiglia Rovelli si avventura in Puglia, dove la figlia maggiore Camilla ha deciso di trasferirsi per frequentare l’università insieme al fidanzato. Tutti i membri della famiglia decidono di accompagnarla per conoscere i futuri suoceri. Le differenze culturali, i pregiudizi e le incomprensioni tra i genitori si trasformano in un irresistibile caos, tra chi sostiene la scelta di Camilla e chi fatica ad accettare la famiglia del fidanzato.