Iodonna.it - Due idee capelli perfette per la sposa (o l'invitata) della Primavera 2025

Per la cerimonia dell’Inauguration Day, Ivanka Trump ha scelto un hair look solenne con accenti glam. Realizzato dalla sua hairstylist di una vita, è un raccolto sofisticato con piccole variazioni dal giorno alla sera. Illuminato dalla tinta bionda attualissima, in colorazione baby blonde con variegature strategiche. Ivanka Trump in velluto blu: il ritorno in scena per festeggiare papà Donald X Ivanka Trump, hair look da First DaughterWashington, 20 gennaio