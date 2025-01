Tpi.it - Domenica a Roma si terrà un raduno internazionale di movimenti nazionalisti e neofascisti

26 gennaio 2025 asiundidi estrema destra, tra cui l’organizzazione neofascista italiana Forza Nuova.I militanti, provenienti da diverse parti dell’Europa, ma anche dalla Siria, si riuniranno per un convegno dal titolo “Europa: una, libera, sovrana”.L’appuntamento è alle ore 11 all’Hotel St. Martin, in zona Castro Pretorio, non lontano dalla stazione ferroviaria diTermini.Per promuovere l’evento ihanno tappezzato con manifesti diverse strade della capitale e hanno utilizzato il profilo Facebook “Effenne”, utilizzato per aggirare il ban del social network.Il convegno è organizzato da Alliance for Peace and Freedom, coordinamento europeo che comprende diverse formazioni nazionaliste.“Nell’imminenza della caduta delle forze che hanno tenuto divisa e schiava l’Europa – si legge nel post su Facebook che annuncia l’evento – Alliance for Peace and Freedom ha organizzato questo convegno a26 gennaio (ore 11.