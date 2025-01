Romadailynews.it - Domani a Roma il “Premio Autori 2024” alla Casa del Cinema

Giovedì 23 gennaio 2025deldila Cerimonia di premiazione del riconoscimento per l’operatografica tratta da un testo di drammaturgia italiana contemporanea Giovedì 23 gennaio 2025 alle ore 17.00 si tiene presso il Bistrot delladeldi, la Cerimonia di premiazione del, importante riconoscimento che, nell’ambito delCENDIC (Centro Nazionale Drammaturgia Italiana Contemporanea), è assegnato ogni anno dFederazione AUT-, aglidi un’operatografica tratta da un testo di drammaturgia italiana contemporanea. Dopo Eleonora Ivone e Angelo Longoni che, nel 2023, sono stati premiati per il film Ostaggi, quest’anno ilva a Francesco Frangipane e Filippo Gili per Dall’alto di una fredda torre, diretto dallo stesso Frangipane e tratto dall’omonimo testo teatrale di Filippo Gili.