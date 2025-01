Spettacolo.periodicodaily.com - Discoteca Vivace, Il Nuovo Album di Valentino Vivace, Disponibile dal 24 Gennaio

” è ildida venerdì 24per FLUIDOSTUDIO e distribuito da Believe Digital, anticipato dai singoli Eroi e Baia degli Angeli.“”, L’Atteso Ritorno diè pronto a farci ballare con il suo”,dal 242025 per FLUIDOSTUDIO e distribuito da Believe Digital. Il disco arriva dopo il successo dei singoli “Eroi” e “Baia degli Angeli”, che hanno anticipato l’uscita dell’.Un Viaggio Musicale tra Energia e Libertà“” è un’esperienza musicale che ci trasporta nell’universo affascinante e vibrante di. Immaginate di entrare in unaesclusiva, arroccata sulle scogliere e con il mare che si staglia come sfondo: qui, ogni individuo è libero di esprimersi e di ballare senza confini, fino all’alba.