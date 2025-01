Abruzzo24ore.tv - Disagi al Cup di Pescara: prenotazioni bloccate, caos per gli utenti

- Il sistema di gestione dellesanitarie della Asl diè in tilt, generando disservizi e lunghe attese per gliche necessitano di visite mediche. Problemi tecnici mettono in difficoltà la Asl di: il software del Centro Unico di Prenotazione (Cup) ha smesso di funzionare, creando pesantiper gliche cercano di prenotare esami e visite specialistiche. A causa del malfunzionamento, lerisultano, e l'utenza è costretta a fronteggiare ritardi e incertezze nell’accesso ai servizi sanitari. Il guasto ha avuto un impatto immediato sull’organizzazione delle attività sanitarie. Diverse persone, ignare del problema, si sono presentate agli sportelli per fissare appuntamenti, solo per scoprire che il sistema era fuori uso. Le richieste telefoniche e leonline hanno subito analoghi blocchi, provocando malcontento tra i pazienti, molti dei quali in attesa da settimane per ottenere cure mediche.