Classifica senza errori arbitrali 21 giornata serie A 2024 – 2025

21°">Gli azzurri penalizzati per la decima volta in campionato ma conquistano tre punti fondamentali.Mitico, quasi leggendario il primato del Napoli nonostante i tantisubiti. Disastroso Colombo a Bergamo. Il Napoli penalizzato per la decima volta in 21 giornate di campionato, la seconda volta con l’arbitro comasco. Ma questo capita quando non hai giornali e tivvù per far valere le tue mille ragioni.Atalanta – Napoli 2 – 3, Colombo (Di Paolo – Di Bello).Dopo Napoli – Lazio XV(fallaccio su Kvaratskhelia, rigore negato e norma del vantaggio disattesa), Colombo ritrova ancora una volta il Napoli e ne combina di tutti i colori.Pessima la gestione arbitrale che ha rischiato di alterare l’esito finale della gara di Bergamo.