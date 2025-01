Lapresse.it - Cisgiordania, Israele lancia operazione militare ‘Muro di ferro’: 10 morti e 40 feriti

Se la pur fragile tregua nella Striscia di Gaza per ora sembra reggere, il rumore delle armi in Medioriente comunque non si spegne. Il governo di Benjamin Netanyahu ha deciso dire una vastain, nell’area di Jenin, denominatadi ferro‘. I raid sono destinati a durare diversi giorni e il primo bilancio è di almeno una decina di vittime e 40. IN AGGIORNAMENTOUfficio Netanyahu smentisce che Anp controllerà valico RafahL’Ufficio del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha annunciato che la notizia secondo cui l’Autorità Palestinese controllerà il valico di Rafah non è vera. L’ufficio di presidenza ha precisato che “secondo l’accordo, le forze dell’Idf circondano il valico e nessuno lo attraversa senza controllo, supervisione e previa approvazione da parte dell’Idf e dello Shin Bet”.