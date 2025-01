Donnaup.it - Cattivo odore dei broccoli? La mia nonna lo eliminava così!

Come eliminare ildei? La miafaceva!Isono ortaggi estremamente salutari. Le vitamine e gli antiossidanti, in essi contenuti, aiutano ad aumentare le difese immunitarie e proteggono da svariate patologie. Hanno, anche, un alto potere saziante e poche calorie.Come se tutto ciò non bastasse, sono estremamente versatili. Possiamo usarli in qualunque piatto, dagli antipasti, ai primi, fino ai secondi piatti.Quando sono in stagione hanno un costo contenuto. Con pochi spiccioli possiamo arricchire un intero menù.Tutte queste proprietà positive, vengono messe in ombra da un unico aspetto negativo: il loroin cottura.Rinunciare ad un ortaggiobuono, solo per questo motivo, non ha molto senso, soprattutto perché ci sono svariati metodi per evitarlo.