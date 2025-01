Sport.quotidiano.net - Castelfidardo Stangata a Elezaj. Tre turni senza il portiere titolare

del giudice sportivo nei confronti deldel, Orion. Il classe 2004, ex Atletico Gallo Colbordolo e K-Sport Montecchio, è stato squalificato dal giudice sportivo per tre giornate dopo l’espulsione patita domenica, alla mezz’ora della ripresa, nella partita in trasferta contro il Teramo. Questa la motivazione: "Per avere, a gioco fermo, spinto un calciatore avversario facendolo cadere a terra, successivamente lo spingeva nuovamente rivolgendogli espressione offensiva". Domenica ilquindi non potrà contare su(salterà oltre al Chieti anche la trasferta di Termoli e la partita interna contro il Sora), ma anche sul centrocampista Alessandro Miotto, squalificato per una giornata per recidività in ammonizione (a proposito di squalifiche nell’Isernia, che ha pareggiato domenica a Senigallia, squalificato per una giornata mister Farrocco e una giornata anche a Franzese).