Panorama.it - Brasile: in un anno a fuoco un'area più grande dell'Italia

Leggi su Panorama.it

Quanto visto dai satelliti che passano sopra ilè inquietante. Dopo aver sopportato la peggiore siccità mai registrata nel 2024, nel Paese sudamericano tra gennaio e dicembre 2024 sono andati in fumo 30,86 milioni di ettari di natura, un'più. Allarmante il confronto con il 2023, +79%, il record registrato da Fire Monitor dal suo lancio, avvenuto nel 2019,ovvero il sistemaa Ong MapBiomas che collabora con università e aziende brasiliane del settore tecnologico. La notizia, riportata dal Guardian di ieri, arriva proprio mentre ilsi accinge a ospitare la Cop-30 che si terrà il prossimo novembre a Belém, capitaleo stato amazzonico del Pará. In pratica quanto andato in fumo lo scorsorappresenterebbe un’estensione superiore a quanto bruciato negli ultimi sei anni mentre la grave siccità avvenuta tra il 2023 e il 2024 è stata la peggiore da quando il governo brasiliano ha iniziato a tenerne traccia nel1950, che è stata amplificata dagli effetti del El Niño.