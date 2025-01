Banche italiane | crescita record nella capitalizzazione di mercato tra Ue Usa e Regno Unito

Leggi su Ildenaro.it

Le principali(Intesa Sanpaolo, Unicredit e Banco Bpm) si distinguono come leader nell’aumento delladinell’area transatlantica (Ue, Usa e Uk: +25,6% il tasso annuo composto didelladal 2020 al 2024 in media per le nostre prime tre. Tra queste, Intesa Sanpaolo (Mkt Cap 69,141 mld € a fine 2024) si posiziona al primo posto in assoluto perdinell’Ue, e due delle principali(Intesa Sanpaolo e Unicredit) figurano tra le prime quattro (insieme a Bnp Paribas e Banco Santander). Questo risultato è trainato non solo dai dividendi distribuiti, ma anche dal buyback, un’area in cui Unicredit (3,51 Mld € in media all’anno nel periodo 2021-2024) spicca con volumi paragonabili a quelli delle principaliUSA.