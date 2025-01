Ilrestodelcarlino.it - Auto contro un platano: 6 feriti, uno è gravissimo

Un altroincidente si è verificato ieri sera sulle strade della Bassa modenese. Una famiglia che viaggiava a bordo di una Fiat 500 si è schiantataunfinendo così la sua corsa dopo una carambola fuori strada: in totale sei, di cui due adulti e 4 bambini, tra i due e i dodici anni. Erano da poco passate le 19 quando le sirene sono risuonate in via per Modena all’incrocio con via Ceresa, zona Canaletto di Finale Emilia. Da quanto è stato possibile ricostruire l’ha sbandato urtando l’ala di un passo carrabile poi è andata a sbatterel’albero, adagiandosi su un lato completamente distrutta. Nell’abitacolo, come detto, c’erano sei persone, madre, padre e 4 bambini, residenti pare nel Ferrarese, che sarebbero stati sbalzati fuori. Sul posto duemediche, 5 ambulanze oltre ai carabinieri e ai vigili del fuoco di San Felice che hanno aiutato a liberare irimasti incastrati tra le lamiere.