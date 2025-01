Ilfattoquotidiano.it - Arriva in Italia il libro rivelazione dell’anno: Sandra Moñino ci insegna come dire addio all’infiammazione

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

SalutieAffaticamento persistente, gonfiore, aumento di peso, problemi di pelle, mal di testa ricorrenti, cambiamenti d’umore: difficoltà che molti di noi sperimentano quotidianamente, spesso senza comprenderne il motivo. Questi disturbi frequenti, e anche malattie più serieil diabete o alcune malattie autoimmuni, potrebbero derivare da un’infiammazione cronica spesso ignorata.infiammazione, ildi, propone strumenti concreti e semplici per comprendere e affrontare questo avversario invisibile. Dopo lo straordinario successo ottenuto all’estero, è ora disponibile anche in.Un manuale per la vita quotidianaCon un metodo semplice e chiaro,offre ai lettori un vero e proprio manuale per la vita quotidiana, ricco di esempi pratici che aiutano ad acquisire abitudini dietetiche sane e un corretto stile di vita.