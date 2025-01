Dailymilan.it - Verso Milan-Girona, Sergio Conceicao: ecco perchè non gioca Strahinja Pavlovic. La rivelazione

, alla vigilia di, svela il motivo per cui non ha ancora schierato in campo. Le dichiarazioninon ha ancora conquistato. Non è bastata la voglia messa in campo dal difensore serbo classe 2001 in allenamento a convincere il tecnico portoghese a concedergli almeno un’occasione con la maglia del.L’allenatore rossonero elogia l’atteggiamento del numero trentuno sottolineando però come, a volte, tenda a uscire dalla posizione. Un aspetto che non gli piace e uno dei motivi per cui finora il tecnico non gli aveva ancora concesso opportunità:Non è colpa sua se non ha ancorato, si è allenato bene, anche con una voglia incredibile: a volte esce dalla posizione e non mi piace tantoTuttavia, il difensore serbo dovrebbe avere finalmente la tanto attesa occasione dal primo minuto contro il