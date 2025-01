Juventusnews24.com - Tomori Juve, Lo Monaco non ha dubbi: «Il Milan si priverebbe di lui per darlo ai bianconeri? Sono sicuro che Giuntoli si muoverà così»

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24: Pietro Lo, dirigente, ha parlatoai nostri microfoni del difensore del. Le sue dichiarazioniPietro Loha parlato in esclusiva ai microfoni dintusnews24.com di Fikayo, difensore delfinito nel mirino del club bianconero. Le parole del noto dirigente:PAROLE – «La defezione di Bremer è stata importante, ha influito molto anche nel rendimento dellae ora bisogna prendere un sostituto adatto. Ho sentito di, ma ilè disposto a levarselo peralla? Mi pare difficile, ma ripeto che, alla luce dei movimenti fatti, io penso chequesta esigenza la conosca e non si farà trovare impreparato».L’INTERVISTA ESCLUSIVA DINTUSNEWS24 A PIETRO LOQUOTE BRUGES– Bruges-è per lantus di Thiago Motta una gara importante per il prosieguo del suo cammino europeo.