Amica.it - Sulla scalinata di Piazza di Spagna c’è Timothée Chalamet!

(askanews) –, Edward Norton e Monica Barbaro, insieme al regista, sceneggiatore e produttore James Mangold, protagonisti di uno speciale performance con proiezioni luminose e video mapping, tra cinema, musica e arte,didi, per celebrare A Complete Unknown, il filmstoria vera dietro l’ascesa di Bob Dylan, in uscita nelle sale italiane dal 23 gennaio.Ladi Trinità dei Monti si è trasformata in una tela bianca su cui hanno preso vita parole e musica di Like a Rolling Stone, una delle canzoni più iconiche di Bob Dylan.Il protagonistaha percorso i gradini illuminati dal testo, per poi incontrarsicon gli altri membri del cast.GUARDA LE FOTOBob Dylan e Joan Baez: foto leggendarie del loro amore Amica ©RIPRODUZIONE RISERVATAdidic’è! Amica.