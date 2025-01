Sport.quotidiano.net - Sparta Praga-Inter, Inzaghi: "Campo difficile. Frattesi? Potrebbe giocare dal 1'"

Milano – Penultimo impegno nel girone di Champions League per l'che domani sera affronta loin Repubblica Ceca. Fischio d'inizio alle ore 21 per un incontro che Simone, in conferenza stampa, giudica come "una gara. Ho ancora qualche dubbio e dovrò scegliere. Loro dal 15 dicembre non giocano gare ufficiali, hanno fatto bene in amichevole e su questo, dove tra l'altro ho giocato, non è mai facile". Dovrebbe esserci qualche modifica di formazione rispetto alla vittoria di domenica sera al Meazza contro l'Empoli. In difesa tornerà Bastoni, a centroMkhitaryan e in attacco Thuram, seduto in sala stampa a fianco dell'allenatore. Fuori Carlos Augusto, Zielinski e Taremi. Non sono tra i convocati Bisseck, Acerbi (che dopo due convocazioni è rimasto a Milano per un ulteriore lavoro di recupero), Calhanoglu e Correa, quest'ultimo tornato dopo un infortunio ma non presente nella lista Uefa.