Scontro tra rettori e Bernini Brambilla Statale | Costretti a usare risparmi Il ministero | Sono gli avanzi permessi dai nostri aumenti

Leggi su Open.online

L’inaugurazione dell’anno accademico 2025-2026 dell’Universitàdi Milano è sfociato in un nuovo capitolo del conflitto in corso tra gli atenei e ildell’Università e della Ricerca sui fondi pubblici a disposizione. «Siamo in difficoltà a causa dei sottofinanziamenti, stiamo usando i», è stato il grido di allarme della, che risuona come un’ulteriore pietra lanciata nella denuncia di piùsull’annosa questione dei bilanci precari, delle risorse che scarseggiano e di un sistema che denuncia la fatica di adempiere le sue missioni principali: la formazione e la ricerca. La Conferenza deidelle Università Italiane (Crui) ha ripetutamente sollecitato interventi strutturali per migliorare i finanziamenti. Ma dalnon sembrano arrivare segnali di apertura in questa direzione.