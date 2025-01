.com - Sanremo 2025, le quote Sisal cambiano dopo i voti della stampa, i favoriti

Mancano venti giorni all’inizio del Festival diannuncia le primeper scommettere sul brano vincitoreLa 75ª edizione del Festival diha raggiunto una delle sue tappe principali:l’ascolto in anteprima dei brani da parte, secondo gli esperti, Giorgia rimane la principale favorita alla vittoria finale, offerta a 4,00. Il suo brano La cura per me ha stupito per la sua forte intensità. Olly, dato a 6,00, ha sorpreso positivamente con una performance fresca e coinvolgente: il giovane rapper genovese si candida come principale antagonistacantautrice romana.OllyA seguire, appaiati in quota a 7,50, ci sono Achille Lauro e Irama, ormai volti notikermesse. Il primo, si presenta sul palco con Incoscienti giovani una ballad dalle sonorità anni ‘80, mentre il secondo si muove Lentamente verso un possibile successo.