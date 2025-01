Sanità | la Federico II apre centro internazionale medicina riproduttiva

Leggi su Ildenaro.it

ìUndi livelloper aiutare tutte le coppie che, per diverse cause, non riescono ad avere figli. La struttura nasce dalla collaborazione tra l’Università degli StudiII di NAPOLI e Merck, azienda leader a livello globale, impegnata nella ricerca e nella formazione in vari settori tra cui quello della fertilità. E’ stato inaugurato oggi l’International Training Center for Medically Assisted Reproduction – Embryology che si candida ad essere hubed eccellenza mondiale nel campo della. “Questoè davvero un unicum e ringraziamo la Merck che ha deciso di investire nel pubblico – ha detto il rettore, Matteo Lorito – Qui combiniamo le funzioni tipiche di un Policlinico, aiutando le persone a coronare il sogno di avere un bimbo, ma soprattutto formeremo professionisti in un ramo dellache assume un valore di rilievo in relazione al tema del calo demografico.