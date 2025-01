Sport.quotidiano.net - Rimini, notte infuocata di coppa. Destinazione Trapani per 50 tifosi

Non li fermano nemmeno 1.288 chilometri. Lo scorso anno sono volati a Catania, domani voleranno verso. La Sicilia ormai sembra una tappa fissa per idel. Da due stagioni laItalia regala semifinali siciliane aibiancorossi. Che non si tirano indietro. Saranno una cinquantina i riminesi che domani sera si accomoderanno nel settore ospiti dello stadio Provinciale di. Non pochi visto l’infrasettimanale e per di più notturna. Ma in palio c’è qualcosa di importante e questo lo sanno perfettamente i. Perché la finale di, oltre a essere qualcosa di storico per il club di Piazzale del Popolo, dà anche la possibilità di proseguire l’avventura per aggiudicarsi qualcosa di prezioso in chiave playoff. I riminesi partiranno domani mattina all’alba per raggiungere l’aeroporto di partenza.