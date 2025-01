Agi.it - Processo per diffamazione, Giorgia Meloni è parte civile contro Fabrizio Corona

AGI - La presidente del Consiglioè stata ammessa comenelin cuiè accusato diaggravata per un articolo pubblicato il 20 ottobre 2023 sul sito delingernews.it nel quale si faceva riferimento a "una relazione sentimentale" tra lei e il deputato di Fratelli d'Italia Manlio Messina. Anche Messina è stato ammesso, come la premier, per ottenere un eventuale risarcimento dei danni. Ilsi è aperto oggi davanti al Tribunale monocratico di Milano. Nel capo d'imputazione si legge che, "in qualità di caporedattore di fatto, procacciava la falsa notizia, effettuava verifiche da cui ne emergeva la assoluta infondatezza, ordinava insistentemente la sollecita redazione dell'articolo e, dopo aver approvato il testo e le fotografie alterate da pubblicare a suo corredo, ne intimava la sua pubblicazione".