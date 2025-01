Bergamonews.it - Numeri da record per Christmas Design 2024: l’iniziativa si è conclusa ma le progettualità continuano

Leggi su Bergamonews.it

Il 6 gennaio 2025 si sono spente le luci della seconda edizione di, la manifestazione che ha portato l’arte nelle strade di Bergamo durante il periodo natalizio., che ha rappresentato un’occasione di svago e di riflessione aperta a tutti, si è attestata come un importante volano per la cultura e per il turismo della città. La mostra diffusa ha infattidimostrato la capacità di coinvolgere un numero sempre maggiore di persone e un pubblico più ampio di appassionati, curiosi, famiglie e professionisti, che hanno mostrato interesse e apprezzamento, oltre che alle opere anche agli eventi in calendario. Un successo che ha inserito a pieno titolotra le mostre di riferimento per il periodo delle festività nel panorama nazionale e internazionale.Numerosissimi gli eventi – 54 in tutto tra talk, tour guidati e live performance – che dal 23 novembreal 6 gennaio 2025 si sono svolti nell’ambito del, e che hanno portato allacittà intrattenimento e interessanti momenti di riflessione.