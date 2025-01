Lanazione.it - Mercatini di Natale verso il decennale. Menchetti: "Miglioriamo sosta e servizi"

AREZZO "Arrivati alla nona edizione, traffico e gestione dei trasporti hanno continuato ad essere un problema della Città del". Così il consigliere comunale Michelein una interrogazione, in cui propone delle possibili soluzioni. "In vista della prossima edizione credo che occorra ripensare a tutte queste cose: non lasciare la disciplina dellaal ‘buon senso’ dei vigili, favorire le prenotazioni online dei posti da parte dei camperisti che arrivano e mi riferisco soprattutto al parcheggio Tarlati e alla sua gestione che potrebbe essere meno ‘invadente’, impedendo alle auto l’accesso non dal giovedì ma dal venerdì sera, e razionale, delimitando con una vernice gli stalli riservati ai camper per impedire che uno occupi uno spazio eccessivo. E ancora: quali sono i dati dei parcheggi multipiano presenti in città nei fine settimana della manifestazione? In quanti fruiscono delo navetta dal Baldaccio? Dal parcheggio Cadorna, per tutto il weekend, non escono auto visto che il cartello ‘esaurito’ resta fisso nella sua posizione lungo il ciglio della strada per giorni? Non sarebbe consigliabile uno schermo con il conta-posti aggiornato in tempo reale? La maturità di un evento si percepisce anche da queste cose e ilpotrebbe essere l’occasione di un salto di qualità".