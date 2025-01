Ilgiorno.it - Meno attività, associazioni chiuse: “Il volontariato è senza ricambio”. Il Gruppo Campo Marte riconsegna le chiavi al Comune

Brescia, 21 gennaio 2025 – Un mondo in forte trasformazione, in cui si fatica a favorire ilgenerazionale. Il tema entra sempre di più nelle agende di chi si occupa di, tanto che il CSVnet lo ha inserito al primo posto per il terzo meeting nazionale dei Csv (centro servizi) per il 2025-2027. La cronaca, del resto, inizia a popolarsi di realtà che non trovano volontari: dagli appelli (uno degli ultimi, da Abio Manerbio, che si occupa dei piccoli pazienti dell’ospedale) si sta pian piano passando alleche abbandonanostoriche (si veda il caso del Crca, che quest’anno ha gettato la spugna sul Carnevale di Acquafredda per mancanza di) fino alle chiusure. La consegna delleÈ di ieri la consegna indelledella storica sede del, dopo 25 anni dicome punto di riferimento della comunità.