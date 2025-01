Liberoquotidiano.it - "Mamma e papà? Orge in casa però mi volevano vergine al matrimonio": il dramma dell'ex Testimone di Geova

Leggi su Liberoquotidiano.it

Una intervista commovente, forte, come il libro Il Dio che hai scelto per me (edito da HarperCollins). Il titolo spiega già molti aspetti deldi Martina Pucciarelli, che in quelle pagine e al Corrierea Sera ha raccontato come è cresciuta in una famiglia di Testimoni diche oggi potremmo dire "disfunzionale" e a uscire da quel vortice di settarismo ed estremismo religioso. La ragazza, oggi 37enne, ha rotto con la comunità in cui era cresciuta nel 2016, non senza profondi traumi. Si parte da untico evento autobiografico, le molestie sessuali subite da giovanissima a opera di un amico di famiglia. "Per me quel fatto è diventato un tabù per tanti anni. Il dolore più grande è stato che non venisse data importanza alla cosa. Devo riconoscere a mia madre che lei se ne era accorta, io le ho chiesto di portarmi da una sorella di fede che era come una seconda madre, cui ero legatissima e lei ha peccato di superficialità.