Lux Santa, la recensione: Il neorealismo per raccontare adolescenze perdute

L'esordio alla regia di Matteo Russo è un documentario vibrante, un esempio di cinema sociale sulla quotidianità problematica di un gruppo di adolescenti nel rione Fondo Gesù di Crotone. Al cinema dal 23 gennaio. Un racconto dinei sobborghi di una piccola cittadina calabrese, che via via assume i contorni delle periferie del sud del mondo. L'esordio alla regia di Matteo Russo, Lux, in sala dal 22 gennaio, è un documentario dall'identità ben precisa e arriva da un territorio di cui qualche anno fa ha ben tracciato i confini Jonas Carpignano (A Ciambra, A Chiara). Ci si muove in una terra di frontiera, dove la distanza tra lo spettatore e la realtà rappresentata si accorcia per fare spazio a un'immersione totale. Ci si dimentica di se stessi per stare accanto ai .