Le sei modifiche di Mattarella al ddl Sicurezza e la scelta di Meloni per incassare il sì prima possibile

Nuova accelerazione per il Ddl, dopo ladi dividere questo intervento dall’eventuale riforma dell’iscrizione al registro degli indagati per gli agenti di pubblica(includendo, molto probabilmente, anche altre categorie, come ha accennato il ministro della Giustizia Carlo Nordio). Il vertice di maggioranza di questa mattina, convocata dal sottosegretario Alfredo Mantovano – su delega della premier Giorgia– coi ministri della Giustizia, degli Interni Matteo Piantedosi, dei rapporti con il Parlamento Luca Ciriani, e oltre a loro il sottosegretario Nicola Molteni, e i presidenti delle Commissioni Affari Costituzionali e Giustizia del Senato, Alberto Balboni e Giulia Bongiorno, e il capogruppo di FI Maurizio Gasparri, ha dato l’indicazione di correre ancora di più.