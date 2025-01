Anteprima24.it - L’Acli invita alla riflessione contro violenza e intolleranza

Tempo di lettura: 2 minutiL’approssimarsi della “Giornata della memoria” e il ricordo delle vittime dell’Olocausto, le guerre conosciute e dimenticate che insanguinano il pianeta, ma anche l’emergere di diffusi sentimenti di odio, razzismo, antisemitismo, discriminazione edpolitica, nel mondo, in Europa, nel nostro Paese e finanche nella nostra Irpinia, come dimostra il recente attentato intimidatoriosezione del Partito Democratico di San Michele di Serino,no tutti i cittadini, le organizzazioni per i diritti e i movimenti della società civile ad una attentasu fenomeni diedpolitica che spesso riaffiorano pericolosamente tra indifferenza ed ignoranza.La volontà di annientare il nemico con l’uso della forza caratterizza i conflitti del nostro tempo e ogni giorno che passa senza la mobilitazione e senza dare una risposta autenticamente democratica, ci riporta ai misfatti del nazifascismo e al punto più basso della storia dell’umanità.