Incontri di lettura in libreria ’Acciuffamostri’ per i bambini

Invito allaallaNuova Avventura che inizia l’anno con qualcosa di nuovo. Sabato alle 10,30 si terrà il nuovo incontro riservato ai piccoli. Questo mese i gruppi di’Giovani lettori’ che vanno dai 7 agli 8 anni, e ’Grandi esploratori dai 9 ai 10, si uniscono per parlare assieme del libro di gennaio. Il testo scelto per glidel mese di gennaio è ’Acciuffamostri, Lo spettro di Villa Lugubre’ di Alessandro Ricci. Sul testo ci saranno letture e approfondimenti, ma non sarà l’unica novità. L’incontro sarà aperto da una piccolaper introdurre i personaggi e la storia di cui tratta il libro a cui seguirà un laboratorio basato su piccoli giochi creativi della durata di circa un’ora. Nelladi via Felice Cavallotti, sarà presente l’autore Alessandro Ricci e l’illustratrice Stefania Franchi.