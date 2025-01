Gqitalia.it - Il primo look di Lewis Hamilton da pilota Ferrari è pieno di sorprese

Leggi su Gqitalia.it

Dopo quasi un anno di attesa,ha ufficialmente iniziato la sua avventura in. Ieri ilinglese ha fatto il suo ingresso trionfale a Maranello, accolto da centinaia di tifosi. Ha fatto un giro nel quartier generale dellae ha postato sui social il suomessaggio dadel cavallino: «Ci sono giorni che sai che ricorderai per sempre, e oggi, il miodadella, è uno di quei giorni. Ho avuto la fortuna di raggiungere traguardi nella mia carriera che non avrei mai pensato possibili, ma una parte di me ha sempre custodito il sogno di guidare in rosso. Non potrei essere più felice di realizzare quel sogno oggi».Un grande giorno ha bisogno di un grande, praticamente la seconda specialità didopo la Formula-1. Ilsette volte campione del mondo ha scelto unformale composto da completo e cravatta vintage abbinati a un cappotto Ferragamo, un paio di stivali Louboutin e una camicia, ovviamente.