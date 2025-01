Rompipallone.it - Il Milan perde pezzi: non solo Tomori, arriva l’offerta giusta ed Ibra vende un altro big

Ultimo aggiornamento 21 Gennaio 2025 16:48 di Giancarlo Spinazzola, la situazione è davvero clamorosa: i rossoneri perdono, via unbig“La gara di domani è la cosa pi importante“. Così Sergio Conceiçao in conferenza stampa alla vigilia della gara di Champions League. Una settimana davvero difficile per i rossoneri che hanno perso lo scontro diretto con la Juventus. Una gara che poteva rilanciare i rossoneri in ottica quarto posto per conquistare un posto nella prossima Champions League ed invece hafrenato ulteriormente il cammino dei rossoneri, ora nuovamente distanti.L’arrivo del lusitano ex Porto in panchina al posto di Paulo Fonseca non ha migliorato in modo significativo le sorti del. Un sussulto d’orgoglio con la squadra èto, certo, la Supercoppa Italiana finita in bacheca con due rimonte incredibili contro Juve ed Inter ma Morata e compagni continuano ad avere un rendimento altalenante, manco fossero sulle montagne russe.