Ilgiorno.it - Il medico degli ultimi. Antonio e il mal d’Africa

Un Natale veramente speciale perMelotto, l’ortopedico brianzolo che da oltre trent’anni presta volontariato in Kenya prendendosi cura in modo particolare dei bambini affetti da malformazioni agli arti inferiori. Ritornato nei giorni scorsi in Italia il conosciutissimoche prima della pensione ha lavorato nei presidi ospedaliueri di Carate e Giussano ha raccontato quanto gli era accaduto propro alla vigilia di Natale: "Mi è stato portato al pronto soccorso un neonato che era stato ritrovato qualche ora prima in un cassonetto nei pressi del Neema Hospital di Nairobi abbandonato dalla madre presumibilmente per le evidenti malformazioni ai piedi. Dopo essere stato rianimato siamo riusciti a effettuare un primo intervento per eliminare questo problema applicando successivamente dei tutori che il bambino dovrà tenere per alcuni mesi.