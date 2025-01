I ristoranti e il vino senza alcol | Così si perde l’essenza stessa della bevanda

Leggi su Open.online

«Stiamo pensando a una navetta per i nostri clienti. Scelta costosa, ma meglio che vedere i tavolibottiglie». A dirlo è Roberto Paddeu, gestore del ristorante Frades di Milano, uno dei tanti esercizi commerciali che hanno visto evaporare gli ordini didopo l’entrata in vigore del nuovo CodiceStrada. Il locale ha anche gli etilometri, che però non usa nessuno «perché si preferisce evitare. Questi primi venti giorni dell’anno hanno evidenziato un calo delle vendite dell’. Ogni settimana analizziamo i report e i numeri parlano chiaro. Ma un calo del 10% nelle vendite di bevande in Sardegna potrebbe tradursi in una perdita di 150-200 mila euro».I vini deatiPaolo Castellati, segretario generale dell’Unione Italiana Vini, dice però oggi al Messaggero che «finalmente possiamo produrre vini deati in Italia.