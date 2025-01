Ilrestodelcarlino.it - Gravante a razzo . Vittoria e record

Tanti ottimi risultati arrivano dagli atleti reggiani impegnati su più fronti. Iniziamo dai regionali per società di cross di Cesena, con Sara Nestola che vince tra le assolute, Cristian Menozzi tra i cadetti, Allegra Iori tra le cadette, con Mirko Masetti secondo tra gli allievi. Due eccellenze della Corradini ad Ancona: Giuseppevince i 3000 in 7’57’’03, quinto tempo regionale di sempre edel meeting, mentre Alessandro Casoni è quinto sugli 800 in 1’51’’78, vicinissimo alregionale junior. Giulia Guarriello (Atl. Guastalla-Reggiolo) è sesta sui 60 hs. in 8’’64, 8’’61 in batteria. A Padova, Sara Cantergiani in 25’05’’ migliora il suo personale sui 200 ed è terza. Tra Modena e Parma si sono disputati anche i campionati regionali allievi e juniores, con diversi titoli ad atleti reggiani.