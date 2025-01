Juventusnews24.com - Giuntoli a Sky: «Vlahovic e Douglas Luiz? Non vogliamo fare mercato in uscita. Kolo Muani arriverà a breve, sul difensore dico questo»

di Redazione JuventusNews24, Managing Director Football della Juve, ha parlato così ai microfoni di Sky prima del match contro il Club Brugge: le dichiarazioniCristianoha parlato nel pre-partita di Club Brugge Juve, match della settima giornata di Champions League, ai microfoni di Sky.MOSSE DI– «Manca poco alla fine, ci sta sia un poì’ indaffarato.bene, siamo contenti di essere qua. Andiamo avanti con fiducia».– «Credo a, stanno facendo gli ultimi documenti. Domani al massimo dovremmo esserci».QUANTO ASPETTARE PER VEDERE LA JUVE PRIMA – «Quanti anni non lo so, siamo convinti adi tornare competitivi. Abbiamo iniziato un percorso, cambieremo qualche calciatore adesso, qualcuno a giugno».CENTRALE CHE CERCA – «L’obiettivo è quello diil massimo.