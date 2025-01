Lettera43.it - Giorno della Memoria: significato e cosa si ricorda il 27 gennaio

Leggi su Lettera43.it

Il 27di ogni anno si celebra il, una ricorrenza istituita perre le vittime dell’Olocausto e mantenere viva la consapevolezza storica su uno dei capitoli più bui del XX secolo. Ilè stato istituito ufficialmente con la legge n. 211 del 20 luglio 2000, ed è celebrata in diversi Paesi europei e del mondo, tra cui Italia, Germania, Francia e Stati Uniti, con eventi, cerimonie e iniziative educative nelle scuole e nelle istituzioni.Perché è stata scelta la data del 27?Le foto dei detenuti del regime nazista in Germania (Getty Images).La data del 27è stata scelta in occasione dell’anniversarioliberazione del campo di concentramento di Auschwitz da parte dell’Armata Rossa, il nome delle forze armate russe, nel 1945.