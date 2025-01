Tpi.it - “FEELING. Pino Daniele”: arriva in libreria l’inedito jukebox di Gianni Valentino dedicato al cantautore napoletano

ta il 17 gennaio in tutte le librerie italiane e sarà presentata ufficialmente domani, mercoledì 22 gennaio a Napoli, “” la nuova opera del giornalista, performer e autore, un racconto sonoro e appassionato, edito da Colonnese, che compone – attraverso 12 canzoni “indispensabili” (una per ogni mese dell’anno), – un particolarissimo, sorprendente e inedito mosaico della smisurata avventura creativa del musicista escomparso dieci anni fa.Il focus del libro di, che sarà presentato domani alle ore 18,00 presso l’Istituto “Diaz” di via Tribunali, a Napoli, nell’aula delgiovanissimo studente di Ragioneria, è multiplo:compositore,produttore,pacifista,autore di colonne sonore,interprete d’ ‘a parlesia,reporter efan delle parolacce poetiche.