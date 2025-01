Quotidiano.net - Europa pronta ad accelerare sull'intelligenza artificiale generativa, urge collaborazione

Leggi su Quotidiano.net

L'è in grado di dare un'accelerazione all'adozione dell'da parte delle sue imprese, e deve farlo il prima possibile e affidarsi ad un "gioco di squadra" fra i Paesi: con l'Ia, che rimuove barriere all'ingresso, "la competitività dei Paesi e delle aziende tende a livellarsi e dunque aumentano le opportunità" di colmare gap tecnologici. Lo dice, in un'intervista all'ANSA a margine del Forum economico mondiale di Davos, Mauro Macchi, Ceo, Medio Oriente e Africa e presidente per l'Italia di Accenture. Per riuscire in quella che è una sfida cruciale per la competitività globale, sarà indispensabile adottare una logica collaborativa fra i Paesi europei che riguarda anche l'Italia. "Penso che l'Italia - dice Macchi - possa giocare un ruolo ma deve trovare il modo di collaborare con gli altri quattro o cinque principali Paesi europei perché l'adozione dell'è una sfida continentale".