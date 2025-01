Quotidiano.net - Etica nell'Intelligenza Artificiale: il ruolo dei professionisti italiani

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 21 gennaio 2025 – Favorire l’equità sociale, permettendo ai soggetti “digitalmente fragili” di accedere ai sistemi die prevedere meccanismi per proteggerli da un abuso o utilizzo scorretto di questi servizi. Garantire trasparenza e conoscenza dei processi per comprenderne potenzialità e limiti dell’IA e farne un uso consapevole. E per contribuire in modo concreto alla gestione e allo sviluppo dell’uso dell’IA, estendere alle professioni ordinistiche e ai loro Ministeri vigilanti l’Osservatorio sull’adozione di sistemi di IA nel mondo del lavoro, prevedendo che gli Ordini introducano nei codici deontologici specifiche norme comportamentali per l’adozione e l’utilizzo degli strumenti intelligenti. E’ lungo queste linee di azione e di proposta che si muovono i vertici di ProfessionItaliane, l’Associazione costituita dal Comitato unitario delle professioni (CUP) e dalla Rete delle professioni tecniche (RPT) in rappresentanza di 23 Consigli nazionali degli Ordini e di oltre 2,3 milioni di