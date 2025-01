Drammatico malore mentre è in fila al CUP | pensionato di 69 anni si accascia senza vita Inutili i tentativi di rianimarlo Aveva appena subito il prelievo del sangue Claudio Botticelli era residente a Morolo

Leggi su Dayitalianews.com

Il tragico eventoUn normale controllo medico si è trasformato in tragedia nella tarda mattinata di lunedì 20 gennaio., 69enne, si trovava presso la Casa della Salute di Ferentino per effettuare una serie di accertamenti. Dopo aver effettuato undel, l’uomo era in attesa di ulteriori esami quando si è improvvisamente sentito male.I sanitari presenti hanno immediatamente attivato i soccorsi, ma nonostante idi rianimazione, pernon c’è stato nulla da fare.Una comunità in luttoLa notizia della sua scomparsa ha profondamente scosso la comunità die le zone limitrofe.era una figura molto conosciuta e stimata per il suo lungo servizio in un’azienda locale, che glifatto guadagnare l’affetto e il rispetto di molti.