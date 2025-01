Quotidiano.net - Domiciliari per la moglie del boss neomelodico

Leggi su Quotidiano.net

Ha ottenuto gli arresticon braccialetto elettronico fuori regione Tina Rispoli, arrestata il 17 ottobre 2023 insieme col marito, il cantanteTony Colombo, accusata di aver finanziato alcune imprese di camorra a Napoli. L’attenuazione della misura cautelare per Tina Rispoli è stata riconosciuta poiché sono venute meno le esigenze cautelari. Il pm della DDA partenopea Lucio Giuliano ha chiesto per entrambi la condanna a 9 anni di reclusione. La sentenza in marzo.