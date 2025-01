Juventusnews24.com - Danso Juve pista sempre viva: trattativa in corso col Lens, cosa filtra sul futuro dell’austriaco. Le ultime

di RedazionentusNews24incolsul. Le ultimissime sulle possibili mosse dei bianconeriIl calciomercatostringe per il primo dei due difensori che dovranno arrivare a Torino in questa sessione di gennaio. Oltre alle trattative per Renato Veiga del Chelsea e Lloyd Kelly del Newcastle, i bianconeri non perdono di vista.Il difensore di proprietà delresta un nome caldissimo e potrebbe arrivare a Torino anche se la Vecchia Signora dovesse chiudere per uno dei due centrali citati sopra. Lacon i francesi e in: si cerca di limare la richiesta. Lo riporta il Corriere dello Sport.Leggi suntusnews24.com