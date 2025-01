Lapresse.it - Corea del Sud, presidente sospeso Yoon davanti a Corte Costituzionale

Ildelladel Sud,Suk Yeol, è comparso oggi per la prima volta al processo di impeachment a suo carico presso laè arrivato in tribunale a bordo di un convoglio scortato dal Servizio di sicurezza presidenziale dal centro di detenzione di Seul a Uiwang, appena a sud della capitale, dove è detenuto da mercoledì scorso. Lo riporta l’agenzia Yonhap.“È la prima volta che partecipo oggi, quindi parlerò brevemente”, ha dettodopo aver chiesto alfacente funzioni dellaMoon Hyung-bae di dargli la possibilità di parlare. “Fin da quando sono diventato maggiorenne, ho sempre creduto fermamente nella democrazia liberale e lo faccio ancora oggi, soprattutto durante il mio periodo al servizio pubblico”, ha affermato, “poiché laè un’istituzione che esiste per difendere la Costituzione, chiedo ai giudici di considerarmi favorevolmente sotto vari aspetti”.