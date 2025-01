Pronosticipremium.com - Club Brugge-Juventus Streaming Gratis: la Champions League in Diretta LIVE

Leggi su Pronosticipremium.com

Finalmente la, la massima competizione europea che torna prepotentemente in questo 2025, con le ultime due giornate della Phaseprima di passare all’eliminazione. Oltre all’Atalanta con lo Sturm Graz e al Bologna con il Borussia Dortmund, scende in campo anche lain questo martedì 21 gennaio, alle 21:00 al Jan Breydel Stadium, casa del. Pronostico in favore della banda di Thiago Motta, ma resta una trasferta da prendere con le pinze, come tutte le sfide europee.Dopo la grande delusione della Supercoppa Italiana ed una pareggite cronica che le ha fatto conquistare al momento 13 segni X su 21 gare di Serie A, lagiunge a tale appuntamento galvanizzata dal successo per 2-0 sul Milan. Ultime due gare controe Benfica decisive per le sorti delladei bianconeri: 11 punti valgono attualmente il 14° posto a +4 sulle eliminate e -2 sulle prime otto, e vincere sta sera dunque serve per assicurarsi il play-off e sperare ancora nella qualificazioneagli ottavi.